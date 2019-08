Siparietto Cristiano Ronaldo-Messi: "Non abbiamo ancora cenato insieme, speriamo in futuro di farlo"

Sorridenti e rilassati come non mai. A Montecarlo, a margine dei sorteggi dei gironi di Champions League, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono lasciati andare in un siparietto inedito con parole al miele. "Ci manchiamo? Sì, è stata una bella rivalità, ora lo vedo da lontano", ha cominciato l'argentino. La risposta del portoghese della Juve non si è fatta attendere: "Abbiamo diviso questo palco per 15 anni, non so se sia mai successo. Non è facile, abbiamo un buon rapporto. Non abbiamo ancora cenato insieme, ma speriamo in futuro. Ovviamente mi manca giocare in Spagna contro di lui. Mi ha spinto a migliorare come ho fatto io con lui. È stato bello aver fatto parte della storia del calcio".