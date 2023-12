Si parte con la Lazio, l'Inter a Madrid il 13 marzo: il calendario degli ottavi

Sarà la Lazio, il 14 febbraio prossimo, la prima italiana a scendere in campo per gli ottavi della Champions League 23/24 per ospitare il Bayern Monaco. Sei giorni più tardi (il 20) spazio all'Inter, in quel di San Siro: davanti i nerazzurri avranno davanti l'ex Diego Simeone. Il 21 invece, il Barcellona farà visita al Napoli al Maradona. A marzo invece le sfide di ritorno: si parte con Bayern-Lazio (5 marzo), poi Barcellona-Napoli (12 marzo) e infine Atletico-Madrid-Inter: appuntamento per mercoledì 13 marzo. Fischio d'inizio sempre alle ore 21. Tutte le gare sono visibili su Mediaset Infinity+, con quattro, a scelta, che verranno trasmesse anche in chiaro su Canale5.