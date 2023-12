Inter e Napoli, la Spagna porta male: i precedenti sono horror. E la Lazio...

CHAMPIONS LEAGUE

I nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime 13 gare contro avversarie iberiche in Champions League

© Getty Images Bayern, Atletico Madrid e Barcellona. Sono questi gli avversari che dovranno superare rispettivamente Lazio, Inter e Napoli. Una mission quasi impossibile per i biancocelesti, più fattibile invece la strada per i quarti delle altre due italiane. Per avvicinarsi meglio alle attese sfide scopriamo dati e curiosità dei match in programma tra febbraio e marzo.

INTER

- L’unico precedente tra Inter e Atletico Madrid è stato nella finale di Supercoppa Europea del 2010, vinta dagli spagnoli per 2-0.

- L’Atletico Madrid sarà la sesta differente avversaria spagnola che l’Inter affronterà in Champions League, dopo Real Madrid, Barcellona, Valencia, Villarreal e Real Sociedad.

- L’Inter giocherà almeno quattro gare contro avversarie spagnole in una singola edizione di UEFA Champions League per la prima volta dal 2009/10 (quattro contro il Barcellona in quell’occasione).

- L’Inter ha vinto solo una delle ultime 13 gare contro avversarie spagnole in Champions League (contro il Barcellona il 4 ottobre 2022), a fronte di quattro pareggi e otto sconfitte.

- L’Inter ha superato il turno in due delle quattro occasioni in cui ha affrontato avversarie spagnole nella fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League (nel 2002/03 contro il Valencia e nel 2009/10 contro il Barcellona).

- L’Atletico Madrid ha giocato 14 gare in Champions League contro avversarie italiane, sempre sotto la gestione di Diego Simeone, due delle quali nell’edizione in corso contro la Lazio – i colchoneros hanno perso solo in tre occasioni nel parziale, a fronte di sette successi e quattro pareggi.

NAPOLI

- Il Napoli non ha mai vinto contro il Barcellona in competizioni europee (2N, 2P): due pareggi e due sconfitte per i partenopei, con l’ultimo incrocio arrivato nei play-off di Europa League 2021/22 (1-1 all’andata in casa dei blaugrana e sconfitta per 4-2 al Maradona).

- Il Napoli ha perso con il punteggio complessivo di 4-2 l’unico confronto con il Barcellona in Champions League/Coppa dei Campioni (1-1 all’andata al Maradona, sconfitta 3-1 in casa dei blaugrana negli ottavi di finale dell’edizione 2019/20).

- Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide contro squadre spagnole in Champions League/Coppa dei Campioni (1N, 5P): l’ultimo successo dei partenopei contro formazioni provenienti da questo Paese risale al novembre 2011 (2-0 in casa del Villarreal).

- L’ultima occasione in cui il Barcellona ha incrociato una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta della Champions League è stata proprio contro il Napoli, negli ottavi di finale dell’edizione 2019/20 (punteggio complessivo di 4-2).

LAZIO

- La Lazio ha perso entrambi i precedenti disputati contro il Bayern Monaco, negli ottavi di finale della Champions League 2020/21.

- Il bilancio della Lazio contro avversarie tedesche in Europa è in equilibrio, grazie a sette vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte

- Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 12 partite contro squadre italiane in competizioni europee (10V, 2N), con l’ultima sconfitta risalente al marzo 2011 contro l’Inter.

- Il Bayern Monaco ha passato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha affrontato avversarie italiane negli ottavi di finale di Champions League: nel 2020/21 contro la Lazio e nel 2015/16 contro la Juventus.