Si delinea la Champions League 2025-2026: 29 squadre qualificate, ne mancano solo 7

Con la chiusura dei principali campionati europei va sempre più delineandosi il quadro della Champions League 2025-2026. Sono 29 i club qualificati per la prossima edizione e per completare il lotto delle 36 partecipanti alla fase a campionato mancano solo 7 squadre che verranno decise dalle qualificazioni che culminano con gli spareggi di agosto. Già delineata la prima fascia dove sono inserite Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Chelsea e Barcellona. Per la prima volta nella storia una nazione, l'Inghilterra, avrà al via la bellezza di 6 squadre. La Spagna, seconda nella classifica stagionale del ranking Uefa, ne avrà 5 ai nastri di partenza. La finale il 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest.