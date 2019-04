Salisburgo, la maledizione Champions continua: Ajax-Tottenham da incubo

21/04/2019

Le inaspettate imprese di Ajax e Tottenham nei quarti di finale di Champions League hanno portato ad una semifinale impronosticabile alla vigilia e che promette tanto spettacolo. In Olanda e in Inghilterra i tifosi aspettano sognanti l'appuntamento che potrebbe regalare loro la finale di Madrid, ma in Austria Ajax-Tottenham è vissuta come una partita da incubo dai tifosi del Salisburgo , che proprio non sembrano riuscire a sfatare la " Maledizione Champions League " che li perseguita dal 2005.

14 anni fa infatti la Red Bull ha preso il controllo del club austriaco e da allora i biancorossi dominano in patria (9 titoli), ma non sono mai riusciti a qualificarsi alla fase a gironi della competizione più importante, nonostante gli undici tentativi. Nel 2006 ci provò Trapattoni, che fu eliminato dal Valencia, la stagione successiva il Salisburgo fu invece eliminato dallo Shakhtar nonostante la vittoria nella gara di andata e negli anni a seguire sono arrivate altre nove delusioni e per giunta con squadra minori: Maccabi Haifa (2009), Hapoel Tel Aviv (2010), due volte il Malmoe, Dudelange (2012), Rijeka (2017) e infine la Stella Rossa la scorsa estate.

Da questa stagione però il regolamento è cambiato e la squadra che vincerà il campionato in Austria (il Salisburgo è in piena lotta) sarà qualificata di diritto alla fase a gironi della Champions senza passare dai, a meno che...Ecco il motivo per cui a Salisburgo tremano: chi vince il titolo in Olanda deve fare i preliminari, ma se l'Ajax dovesse trionfare a Madrid verrebbe automaticamente promossa e 'ruberebbe' il posto ai campioni d'Austria. Stesso discorso valido per il Tottenham se gli Spurs dovessero vincere la coppa e finire fuori dalle prime quattro in Premier League. In questi casi al Salisburgo toccherebbe il dodicesimo preliminare e da quelle parti sanno già come andrebbe a finire...