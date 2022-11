Salisburgo, Jaissle: "Il Milan ha tutta la pressione, vogliamo superare i nostri limiti"

VERSO MILAN-SALISBURGO

L'ad Reiter annuncia l'invasione di tifosi austriaci al Meazza: "Mai così tanti in trasferta"

Il tecnico del Salisburgo, Matthias Jaissle è pronto a giocarsi tutto contro il Milan nell'ultima giornata di Champions League. La squadra austriaca per qualificarsi agli ottavi deve vincere a San Siro: "La nostra idea è chiara, siamo consapevoli che è una vera e propria finale - ha commentato l'allenatore alla vigilia - contro una squadra di livello mondiale che però avrà tutta la pressione addosso. Vogliamo andare oltre i nostri limiti e provare a fare l'impossibile".

All'andata il Salisburgo di Jaissle ha trovato il modo di mettere in difficoltà il Milan nella sfida terminata 1-1: "I rossoneri in casa sono forse anche più forti rispetto a quanto lo siamo noi davanti al nostro pubblico, ma quando giochi una partita così vuoi solo vincere. La pressione alta è la base del nostro calcio, ma in tasca abbiamo anche altri progetti tattici per non essere prevedibili. In trasferta non vinciamo da un po' e vogliamo invertire la tendenza".

Della sfida del Meazza ha parlato anche l'ad del Salisburgo, Stephan Reiter che ha annunciato più di 4mila tifosi austriaci al seguito della squadra: "Il più alto numero di sempre, siamo eccitati di avere un seguito così e non vediamo l'ora di vivere una notte indimenticabile a San Siro".