Ronaldo, altro record: 177 presenze in Champions come Casillas

PRIMATO E GOL

Primato centrato contro lo Young Boys con tanto di rete per festeggiare

Cristiano Ronaldo centra un altro record. E lo fa semplicemente scendendo in campo con la maglia dello United a Berna contro lo Young Boys. Grazie al 177.mo cap in Champions League, infatti, CR7 raggiunge Iker Casillas in cima alla lista dei giocatori con più presenze nel massimo torneo europeo per club. Un traguardo festeggiato andando anche a bersaglio contro il club svizzero e destinato presto a essere ritoccato. Cristiano Ronaldo colpisce uno steward con una pallonata, poi gli chiede come sta Getty Images

La storia e i numeri di Ronaldo in Champions, del resto, parlano chiaro. Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e ora di nuovo Red Devils. Tutto vissuto sempre da grande protagonista in Europa a suon di gol. Al momento, infatti, in Champions il portoghese detiene anche il record di reti e di assist davanti all'eterno rivale Lionel Messi.