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Lo spagnolo segna il gol del momentaneo vantaggio ed è l'attaccante più pericoloso; l'argentino regala un assist e si procura un rigore. Malen, solita sentenza: a segno dal dischettodi Matteo Dotto
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ROMA
SVILAR 6.5 - Attento con i piedi e sicuro le poche volte che viene impegnato. La sua parata migliore - su una conclusione mancina di Dembelè - viene però "azzerata" dal rigore assegnato alla Roma e rivisto al Var.
MANCINI 6 - Solita partita gladiatoria, un po' frenata dal giallo che si prende alla fine del primo tempo per un fallo su Ferran Torres (dal 66' GHILARDI 6 - Si piazza dietro e fa il suo)
NDICKA 6 - Mette la museruola a Ferran Torres, match winner mundialista, e regala le solite chiusure puntuali. Unica pecca (non da poco) la dormita in occasione del gol di testa di Zabarnyi, a nostro avviso più colpa sua che di Soulè.
HERMOSO 7 - Nella notte parigina è l'attaccante più pericoloso della Roma: ruba palla e poi la mette nel sacco su assist di Soulè nell'azione dello 0-1, poi nella ripresa ha due nitide occasioni da dentro l'area di sinistro e destro ma le conclusioni sono alte. Attento anche dietro.
MOLINA 5.5 - Tatticamente è sempre prezioso, ma salvo poche eccezioni le sue sgroppate non convincono così come sono troppi i cross gettati al vento (dal 66' MALEN 7 - Cecchino infallibile anche dagli undici metri, dà nerbo e sostanza all'attacco propiziando la rimonta).
DE ROON 6 - Esperienza e senso tattico al servizio di una Roma che rimane sempre in partita anche quando va sotto e deve subire il forcing parigino.
KONE 5.5 - Nella sua Parigi non brilla in una partita che per intensità avrebbe potuto esaltarlo. Forse non è ancora al top della condizione dopo l'infortunio (dal 64' CRISTANTE 6 - Fa legna a centrocampo quando il pallone scotta)
WESLEY 6.5 - Ha strappi prepotenti e si disimpegna bene anche nei ripiegamenti difensivi. Hakimi però mette la quinta e lo costringe al rigore - con giallo annesso - del raddoppio Psg.
SOULE' 8 - Disegna calcio: serve a Hermoso il gol del momentaneo vantaggio giallorosso e procura con un tiro sotto misura il rigore del possibile pareggio. E poi tante altre belle cose. Un po' passivo sul gol del pareggio di Zabarnyi ma non si può fargliene una colpa (dall'83' LULLI SV).
PISILLI 6.5 - Scherma Vitinha e dà una mano in attacco. Una partita double face, con tanto sacrificio e una palla gol che spreca tirando centrale su Safonov.
CASTRO 5.5 - Ci mette tanto impegno, corre e pressa ma spreca qualche pallone di troppo e nell'unica potenziale occasione da gol pecca di altruismo mettendo palla in mezzo invece di provare il tiro (dal 62' DYBALA 6.5 - Pesca Soulè nell'azione che porta al rigore del 2-2).
Allenatore GASPERINI 7 - Sorprende con la mossa Castro che alla fine non si rivela esattamente una genialata. Però la Roma fa comunque una bella figura al cospetto dei bicampioni d'Europa in carica e con i cambi aggiusta il tiro. Peccato per l'ennesimo gol subito da corner.
PSG
SAFONOV 6; HAKIMI 7, ZABARNYI 7, PACHO 5, NUNO MENDES 5.5 (dal 58' ZAIRE-EMERY 5.5); JOAO NEVES 5.5 (dal 79 LUCAS HERNANDEZ SV), VITINHA 5.5, FABIAN RUIZ 5.5; AKLIOUCHE 6 (dal 79' NDJANTOU SV), FERRAN TORRES 5 (dal 58' DEMBELE' 7), MAYULU 6 (dal 67' GODTS 5.5). Allenatore LUIS ENRIQUE 6