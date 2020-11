Real: Zidane contro l'Inter perde anche Benzema

VERSO INTER-REAL MADRID

E' un Real Madrid con i cerotti quello che scenderà in campo mercoledì a San Siro contro l'Inter, in un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Già senza Sergio Ramos e Valverde, Zidane dovrà anche fare a meno di Karim Benzema: l'attaccante francese ha svolto una seduta individuale nella giornata di lunedì e per il suo recupero ci vuole un miracolo. Casemiro e Militao attendono il risultato del test anti-Covid. Getty Images

Non è ancora perfettamente riassorbito il fastidio muscolare al muscolo adduttore della gamba sinistra accusato contro il Valencia nell'ultima gara prima della sosta per le Nazionali. Benzema ha svolto esercizi in palestra e in parte sul terreno di gioco, ma non è ancora tornato in gruppo. A 48 ore dalla sfida di San Siro, è difficile a questo punto ipotizzare un suo recupero. Con Jovic appiedato dal Covid, a Zidane rimane solo Mariano Diaz, peraltro a segno sabato contro il Villarreal. Un'assenza pesantissima quella del bomber francese, che si somma a quelle di capitan Ramos e Valverde.

Benzema non è l'unico grattacapo che non fa dormire sonni tranquilli a Zidane. Sono, infatti, ancora in isolamento Casemiro e Militao. I due sembravano essersi lasciati alle spalle il coronavirus, ma i test prima del match con il Villarreal hanno dato risultati dubbi. In mattinata sono stati sottoposti a ulteriori tamponi: Zizou incrocia le dita.