Real Sociedad-Inter, le pagelle: Sommer tiene a galla Inzaghi, poi ci pensa Lautaro. Arnautovic fantasma

LE PAGELLE DI REAL SOCIEDAD-INTER

L'Inter ha esordito in Champions contro la formazione basca di Alguacil. Tutti i voti e i giudizi dei nerazzurri nel match della Reale Arena.

Real Sociedad-Inter 1-1: le foto del match





























































© afp 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un punto difficile, complicato ma importantissimo per l'Inter nella prima giornata di Champions League in casa della Real Sociedad. Dopo settantacinque minuti di grossa difficoltà per il dinamismo dei baschi, in cui è stato Sommer (7) a tenere a galla i nerazzurri, ci ha pensato Lautaro Martinez (6,5) a firmare l'1-1 alla Reale Arena. Male Arnautovic e Dumfries.

INTER

Sommer 7 - Partecipa nel giro palla e nella costruzione dal basso nerazzurra prendendosi qualche rischio, ma se nel pasticcio in occasione del gol ha poche colpe è a inizio ripresa che è decisivo tenendo in partita l'Inter con un miracolo su Oyarzabal.

Pavard 6 - Impiega più di trenta minuti per entrare in partita dopo essere apparso spaesato nei primi terribili minuti dell'Inter. Non crolla sulla destra, ma non mostra nemmeno la solidità attesa. Nell'azione del pareggio però è lui a far ripartire l'azione vincendo un duello aereo.

De Vrij 5,5 - Il movimento perpetuo degli attaccanti della Real Sociedad non gli dà punti di riferimento e lo mette in difficoltà. Impreciso in un paio di situazioni per il dinamismo dei longilinei avversari, alza bandiera bianca nel finale. (dal 31' st Acerbi 6 - Un quarto d'ora senza scomporsi approfittando anche dalla staticità di Sadiq)

Bastoni 5 - Partita in salita fin dall'inizio quando al 4' pasticciando col pallone tra i piedi regala il pallone alla Real Sociedad e apre un'autostrada a Mendez per il gol. Sempre sotto pressione non riesce a trovare pulizia ed efficacia nelle giocate. (dal 9' st Dimarco 6 - Schierato come "braccetto" di sinistra per dare qualità in uscita palla al piede dalla difesa, con il suo mancino porta sempre qualità).

Dumfries 5 - Inizia il match regalando un pallone alla Real Sociedad che porta al palo di Barrenetxea. Sulla destra non si vede praticamente mai se non per un bell'intervento in scivolata nella ripresa su Ali Cho, ma anche nel finale quando l'Inter ha iniziato ad attaccare dai suoi piedi sono usciti solo traversoni sbilenchi.

Barella 5,5 - Dov'è finito il solito Barella da battaglia? Nel primo tempo è nullo, in grossa difficoltà come i compagni nel pressing asfissiante degli spagnoli. Nella ripresa viene spostato in regia, ma la musica non cambia. Si vede solo quando si prende ingiustamente una espulsione, poi revocata dal Var.

Asllani 5 - Ha l'ingrato compito di sostituire Calhanoglu e l'ammonizione al 12' non lo aiuta. Gioca sempre in orizzontale e quasi mai con la possibilità di ragionare. Poco difeso dai compagni, naufraga in mezzo al campo nel mare biancoblù della Real Sociedad. (dal 9' st Frattesi 6,5 - Protagonista nel finale quando l'Inter ha saputo alzare il ritmo alla ricerca del pareggio. Suo il pallone per il pareggio di Lautaro nel finale).

Mkhitaryan 5,5 - I fuochi d'artificio del derby sono un ricordo, serata difficile per l'armeno che in mezzo al campo non trova spazio e tempo per rendersi pericoloso, sempre costretto sulla difensiva dai tre centrocampisti avversari. (dal 25' st Sanchez 6 - Venti minuti più recupero là davanti per dare qualità nel palleggio all'assedio nerazzurro. Fa il suo)

Carlos Augusto 5 - Esordio da titolare con la maglia dell'Inter per l'esterno brasiliano, l'unica cosa da ricordare con piacere nella sua serata a San Sebastian. Di fronte ha Kubo con la sua tecnica ed è costretto a stare rintanato in difesa senza riuscire mai a galoppare sulla fascia. A metà secondo tempo si perde anche Merino in area, ma è salvato dalla traversa.

Martinez 6,5 - Un pallone giocabile in area, un gol. Letale come sempre l'argentino che fino a tre minuti dal novantesimo era stato l'assente ingiustificato del match. La sua rete è pesantissima e ha salvato l'Inter in una serata difficile.

Arnautovic 4,5 - Scelto a sorpresa per affiancare Lautaro Martinez, la partita dell'austriaco è un disastro per quello che non fa. La bandierina del guardalinee cancella un gol mangiato clamoroso davanti al portiere, ma poi è nella propria area che diventa pericoloso perdendosi in almeno tre occasioni il diretto avversario a pochi metri dalla porta. (dal 9' st Thuram 6 - Un gol annullato e un paio di scatti alla Real Arena, troppo poco per cambiare la partita).

Allenatore: S. Inzaghi 5,5 - Per un'ora abbondante di gioco - ovvero fino a quando la Real Sociedad ha avuto benzina nel serbatoio - della partita ha capito poco. Con i cambi nell'undici titolare ha snaturato un po' la sua Inter, ancora più di quanto non fosse obbligato a fare con l'infortunio di Calhanoglu. Un lampo sull'asse Frattesi-Martinez gli ha evitato una sconfitta pesante.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro 6; Traoré 6, Zubeldia 6,5, Le Normand 7, Tierney 6,5 (16' st Munoz 6); Mendez 7,5 (40' st Pacheco sv), Zubimendi 7, Merino 7; Kubo 6,5 (27' st Odriozola 6), Barrenetxea 6 (16' st Ali Cho 6), Oyarzabal 6 (27' st Sadiq 6). Allenatore: Alguacil 7.