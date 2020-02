Real Madrid, Vinicius all'attacco di Orsato: "Ha il VAR ma non lo usa, ci fischiano contro apposta"

CHE ATTACCO!

Momento da incubo per il Real Madrid, che arriva al Clasico col Barcellona in ritardo in classifica e dopo il ko del Barnabeu agli ottavi con il Manchester City rischia seriamente di essere eliminato dalla Champions League per la prima volta con Zidane in panchina. Ma Vinicius Junior a fine partita, come riporta As, trova il colpevole: il fischietto italiano Orsato. Vinicius Jr., bacio social a Ludovica Pagani



































































L'ultima foto pubblicata da Ludovica Pagani su Instagram ha fatto il solito pienone di like ma quello che ha fatto più scalpore è stato un commento. Tra i migliaia ricevuti, c'è un bacio particolare firmato Vinicius Junior, talento del Real Madrid. Che ci sia del tenero?









































































L'attaccante brasiliano dei Blancos contesta in particolare il gol del pareggio degli inglesi: Garbiel Jesus e Sergio Ramos si sfidano per arrivare sul cross in area, lo spagnolo perde l'equilibrio, secondo Vinicius per una spinta, e il brasiliano insacca. Orsato convalida, aspetta qualche secondo e poi conferma: è 1-1. “Gabriel Jesús fa fallo sul primo gol, lo ha visto tutto il mondo - commenta furioso Vinicius dopo il match - È successa la stessa cosa nel primo tempo tra me e Mahrez e Orsato mi ha fischiato il fallo. Ha il VAR, ma non è voluto andare a vederlo. Ma qui vengono sempre arbitri che ci fischiano contro. L’ho visto in campo che era fallo, non avevo bisogno di rivederlo negli spogliatoi al cellulare”.

Ma la questione secondo il brasiliano non riguarda solo il fischietto italiano: “Qui fischiano sempre alla stessa maniera nei nostri confronti. Nella partita contro il Levante, Sergio Ramos prende il giallo al primo fallo che fa, non è una cosa normale. Se ci fischiano contro apposta? Sì, siamo la squadra che ha vinto più Champions League e più campionati. E quindi sarà sempre così”.

ORSATO DA RECORD

Daniele Orsato nell'arco della partita ha fischiato un calcio di rigore contro il Real Madrid, poi realizzato da Kevin De Bruyne, ed ha anche espulso Sergio Ramos (al suo 26esimo cartellino rosso con le Merengues). L'italiano è diventato così il primo arbitro a fischiare un rigore contro e a mostrare un cartellino rosso ai Blancos in una gara di Champions al Bernabeu.

