Real Madrid-City: viaggio all'interno del nuovo Bernabeu

Il nostro Carlo Landoni è andato alla scoperta del nuovo Bernabeu che domani sera ospiterà il quarto di finale più importante tra Real e Manchester City, partita che sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Canale 5. Il viaggio all'interno del nuovo impianto dei merengues svela i dettagli di una struttura moderna e all'avanguardia con una copertura retrattile e l'ipogeo per immagazzinare e conservare l'erba. A fine stagione, vivrà una "inaugurazione" ufficiale con la speranza di festeggiarvi dentro la vittoria della Liga.