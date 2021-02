Real Madrid, anche Benzema assente contro l'Atalanta: sono nove gli indisponibili

CHAMPIONS LEAGUE

Zidane non rischia l'attaccante, da poco guarito dal problema all'adduttore sinistro. La lista dei convocati

Real Madrid in emergenza in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta di mercoledì: Zinedine Zidane ha convocato 19 giocatori e tra questi manca anche Karim Benzema, che si aggiunge a una lista di infortunati già corposa. Contro i nerazzurri infatti mancheranno anche Sergio Ramos, Militao, Valverde, Marcelo, Carvajal, Odriozola, Hazard e Rodrygo. Getty Images

Benzema aveva saltato anche l'ultima partita di Liga contro il Valladolid perché non si era ancora ripreso dall'infortunio all'adduttore sinistro, gli esami di oggi hanno confermato un certo miglioramento ma non tale di rischiarlo per la trasferta di Bergamo.

I CONVOCATI

Portieri: Courtois, Lunin, Altube

Difensori: Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel

Centrocampisti: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco

Attaccanti: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius, Mariano, Hugo Duro