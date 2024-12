Real Madrid, Ancelotti: "Grande coraggio, soffriamo gli infortuni. Difficile entrare essere tra le migliori otto

Dopo due ko di fila in Champions League, il Real Madrid ha rialzato la testa in casa dell'Atalanta. Merito di Mbappé, in grande condizione per mezz'ora prima dell'infortunio, di Bellingham, autore di un gran gol, e di una prova positiva nel complesso di tutta la squadra. "Questo successo ci permette di guardare avanti con maggiore positività - l'analisi di Carlo Ancelotti dalla pancia del Gewiss Stadium -. Arrivare tra le prime otto resta ancora complicato. La squadra ha avuto il coraggio di andare sempre in avanti, siamo molto contenti. Questa vittoria va oltre i tre punti".