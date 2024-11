Real Madrid, Ancelotti: "Valencia? Il calcio deve fermarsi. Col Milan è speciale ma viene dopo"

Carlo Ancelotti presenta la sfida di Champions League contro il Milan, anche se non ha voglia di parlare di calcio dopo la tragedia che ha colpito Valencia e la regione. "Tutti sono stati chiari. Nessuno voleva giocare. Mi sembrava la decisione giusta. Ma non siamo noi a comandare. Chi sta al vertice decide - ha spiegato il tecnico del Real Madrid in conferenza stampa -. Quello che penso è che il calcio sia una festa, ma puoi farla quando stai bene. Se la tua famiglia sta bene allora fai una festa. Ma quando la gente non sta bene, non c'è bisogno di fare feste. Il calcio deve fermarsi perché il calcio è la cosa più importante tra le meno importanti nella vita". Sulla gara col Milan. "Per me sarà una partita speciale per i miei trascorsi. Penso che sarà una gara molto bella. Il Milan non è partito bene, è una squadra molto pericolosa che ha grande qualità. Ha molto potenziale ma ancora non è riuscito a tirarlo fuori tutto - ha detto a Sky Sport - Noi siamo alla ricerca della continuità, sono sicuro che la troveremo presto".