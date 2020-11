Real, Hazard e Militao negativi al Covid: ma Sergio Ramos salta l’Inter

VERSO INTER-REAL

Notizie agrodolci in casa Real Madrid in vista della decisiva sfida all’Inter in Champions League il prossimo 25 novembre. Zinedine Zidane può sorridere per i recuperi di Eden Hazard e di Eder Militao, che come Casemiro mercoledì sono risultati negativi all’ultimo tampone e sono rientrati in gruppo, ma a San Siro dovrà fare a meno di Sergio Ramos (lesione del bicipite femorale della gamba destra) e resta col fiato sospeso in attesa dell’esito degli esami a cui si è sottoposto Raphael Varane, anche lui ko durante la sosta per le nazionali.

Il capitano delle merengues aveva alzato bandiera bianca durante il match contro la Germania dopo aver avvertito un fastidio alla coscia destra e ora sarà costretto a saltare non solo la sfida in Liga contro il Villarreal ma soprattutto quella contro i nerazzurri. Il Real Madrid specifica in un comunicato ufficiale che provvederà a monitorare giorno dopo giorno le condizioni del giocatore.

Preoccupa meno invece Varane, che è uscito infortunato durante Francia-Svezia: "Piccolo problema" ha detto il ct Deschamps, a Madrid sono ottimisti. Se il francese non dovesse essere al meglio comunque gli spagnoli in difesa hanno recuperato Nacho, che sta riprendendosi dopo uno stop fisico, e Militao, che come riferisce Deportes COPE oggi ha preso parte all’allenamento a Valdebebas insieme ai compagni e ad Hazard.

