Real, Ancelotti: "Col Psg come una finale, ho buone sensazioni"

"Dobbiamo tirare fuori meglio di noi stessi e gestire bene la pressione. Bale vuole finire al Real Madrid e lo merita"

In vista del primo round col Psg in Champions League, che andrà in onda in diretta su Canale 5 e in streaming live su sportmediset.it, Carlo Ancelotti mostra la solita calma e grande ottimismo. "Le mie sensazioni sono buone. Abbiamo tutta la fiducia del mondo - ha spiegato il tecnico del Real Madrid in vista del big match -. La partita è difficile contro un avversario che ha l'aspirazione di vincere la Champions. Potrebbe essere una finale e nessuno si stupirebbe". "La pressione che hanno entrambe le squadre è quella di affrontare una grande rivale ed è una pressione che va gestita bene - ha aggiunto -. L'unica cosa a cui dobbiamo pensare è che dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi". Getty Images

"Queste partite non sono difficili da preparare per un allenatore perché sono sicuro che il giocatore ha molte motivazioni", ha proseguito Ancelotti alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions. "Ho bellissimi ricordi di quando ho lavorato qui - ha proseguito il tecnico dei Blancos -. Domani affronteremo una squadra magnifica, in cui Pochettino sta facendo un ottimo lavoro". "Abbiamo modi di giocare simili e per vincere dovremo dare il meglio - ha continuato - Allenare non è difficile per me. Più è grande il club, più mi diverto. È un piacere allenare a Madrid come a Parigi".

Poi qualche considerazione sul caso Bale. "Non ha mancato di rispetto ai compagni, si allena bene, è professionista - ha spiegato Ancelotti -. Vuole finire qui come si merita, sarebbe un bene per la sua carriera. Perché ha contribuito a vincere la Champions League, ha fatto cose importanti".