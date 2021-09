Real a San Siro con i cerotti: Ancelotti deve fare a meno di 5 calciatori

VERSO INTER-REAL MADRID

Contro l'Inter non ci saranno Bale, Kroos, Marcelo, Mendy e Ceballos

E' un Real Madrid con i cerotti quello che mercoledì sera terrà a battesimo in Champions League l'Inter di Simone Inzaghi. Alle assenze di Kroos, Mendy e Ceballos, si sono aggiunte quelle di due senatori: Gareth Bale e Marcelo. Il gallese si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. Il brasiliano, invece, ha accusato un problema muscolare nell'allenamento odierno. Recuperati Alaba e Jovic. Getty Images

Per Bale si preannuncia un lungo stop, mentre Marcelo si sottoporrà martedì agli accertamenti del caso ma contro i nerazzurri non ci sarà. Niente da fare nemmeno per Mendy, da maggio alla prese con una periostite tibiale che gli ha fatto saltare il resto della stagione così come Euro 2020. Il terzino francese era stato inserito nella lista dei convocati nell'ultima sfida di Liga contro il Celta, prima di essere tolto a poche ore dal via del match. Sulla fascia sinistra agirà Alaba, recuperato per il match di San Siro. Tra i convocati si rivede anche Jovic.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Courtois, Lunin e Toni Fuidias.

Difensori: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho e Miguel.

Centrocampisti: Modric, Casemiro, Valverde, Lucas, Isco, Camavinga e Blanco.

Attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius, Rodrygo e Mariano.