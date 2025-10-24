Ranking UEFA: quinto posto Champions un miraggio, Italia ottava

Se la stagione europea si concludesse oggi, sarebbero l'Inghilterra e il Portogallo le due federazioni a beneficiare del quinto posto extra in Champions League. Sebbene sia ancora presto e si preveda che nazioni come Spagna e Germania risalgano, l'Italia deve recuperare oltre un punto di distacco dalle posizioni che contano. Non saranno ammessi ulteriori scivoloni: per centrare l'obiettivo del quinto slot, sarà indispensabile un cambio di rotta e un percorso europeo costante in tutte e tre le competizioni (Champions League, Europa League, Conference League).