Ranking UEFA: quinto posto Champions un miraggio, Italia ottava

La classifica dei migliori settori giovanili al mondo: Benfica e Barça al top, italiane lontane
La situazione stagionale dopo tre giornate è negative, siamo dietro anche a Cipro e Danimarcadi Stefano Fiore
La possibilità di portare una quinta squadra italiana in Champions League nella prossima stagione 2026/27, grazie al posto extra garantito dal nuovo format, si sta trasformando in un miraggio. Dopo le prime tre giornate delle competizioni europee, l'Italia non solo non è tra le prime due nazioni che otterrebbero lo slot aggiuntivo, ma è scivolata in una posizione critica nel Ranking UEFA di stagione.
Al momento, la situazione per il calcio italiano è a dir poco negativa. Colpa di una serie di prestazioni europee non all'altezza da parte di alcune delle squadre impegnate. L'Italia, con 6.857 punti, occupa momentaneamente l'ottavo posto nella classifica del coefficiente di stagione dietro anche a Cipro e Danimarca.
Nello scorso turno sono arrivate solo tre vittorie (Inter in Champions League, Bologna in Europa League, Fiorentina in Conference League), un pareggio (Atalanta in Champions League) e tre sconfitte (Napoli e Juventus in Champions League, Roma in Europa League).
Se la stagione europea si concludesse oggi, sarebbero l'Inghilterra e il Portogallo le due federazioni a beneficiare del quinto posto extra in Champions League. Sebbene sia ancora presto e si preveda che nazioni come Spagna e Germania risalgano, l'Italia deve recuperare oltre un punto di distacco dalle posizioni che contano. Non saranno ammessi ulteriori scivoloni: per centrare l'obiettivo del quinto slot, sarà indispensabile un cambio di rotta e un percorso europeo costante in tutte e tre le competizioni (Champions League, Europa League, Conference League).
Il ritardo è teoricamente recuperabile, ma la Serie A deve rispondere con risultati positivi sin dalle prossime sfide per rilanciare le ambizioni di una presenza italiana allargata nella prossima edizione della massima competizione europea.
