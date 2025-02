Ranking Uefa, l'Italia respira grazie alla Juventus ma la Spagna si avvicina: la classifica aggiornata

Nella notte che ha avvicinato la Juventus agli ottavi, sono gli iberici a rosicchiarci altri punti grazie alla vittoria del Real Madrid in casa del Manchester City 3-2. I due punti guadagnati da entrambe infatti, vanno divisi rispettivamente per 8 (Italia) e 7 (Spagna), ossia per il numero di squadre che hanno 'schierato' in Europa nella stagione in corso. Numeri alla mano è la Spagna ad avvicinarsi di poco alla seconda posizione. L'Italia però può adesso allungare grazie alle gare che vedranno impegnate questa sera Milan e Atalanta, con i club della Liga che invece resteranno a guardare.