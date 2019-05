Punizione? Sì, per il Liverpool! Il pugno di Messi che fa infuriare i Reds: "Va squalificato"

02/05/2019

La polemica è servita. Eccola, puntuale! E prende il via dal tam tam della rete. I tifosi del Liverpool insorgono, a ruota arrivano quelli del Real e via via tutti gli anti-barcelonisti: il 3-0 del Barcellona, nell'andata della semifinale di Champions disputata ieri al Camp Nou, sarebbe infatti nato da un clamoroso errore (secondo i suddetti oppositori del regime messiano) dell'arbitro Bjorn Kuipers che avrebbe scambiato il "sinistro" rifilato dall'argentino a Fabinho per un fallo del giocatore del Liverpool ai danni del dieci blaugrana. Immagini che viste dall'angolazione che circola in rete sembrano evidenziare la manata-pugno di Leo piuttosto che l'effettivo blocco del centrocampista dei Reds mentre lo stesso Messi tentava l'uno-due con Suarez. Altri replay, invece, sono meno chiari. Ma tant'è, la polemica è servita! E i tifosi del Liverpool chiedono a gran voce la squalifica dell'argentino!