PSV-Siviglia, bufera su Orsato. Sergio Ramos: "Ha fatto il protagonista"

PSV-SIVIGLIA

Il difensore contro l'arbitro italiano: "La partita non sarebbe finita finché non avessero pareggiato"

Daniele Orsato, arbitro di PSV-Siviglia, finisce nella bufera e la Spagna intera si indigna per la sua direzione di gara. Tre le decisioni aspramente contestate dagli spagnoli nel match del Philips Stadion termnato 2-2: in primis il gol annullato a Pedrosa per un tocco di mano, laddove per gli andalusi la mano era attaccata al corpo e proteggeva le parti basse, poi il rigore dell'1-1, fischiato per un fallo in scivolata di Sergio Ramos, contatto ritenuto inesistente dal Siviglia; infine il pareggio in pieno recupero del PSV, nato da una punizione che per gli ospiti non avrebbe dovuto essere concessa. Durissimo Sergio Ramos a fine match: "A volte non si tratta solo di calcio. Non siamo avvantaggiati e non cerchiamo alibi ma l'arbitro è stato troppo protagonista nei momenti decisivi che hanno segnato il risultato - il duro sfogo dell'ex Real Madrid -. Il rigore non c'era. Capisco che l’arbitro prenda decisioni rapide ma il VAR deve aiutarlo. E poi sembrava che, finché non avessero pareggiato, la partita non sarebbe finita".

Anche al tecnico del Siviglia José Luis Mendilibar, non è andata giù la direzione di gara di Orsato. "Nel secondo tempo abbiamo avuto il controllo della partita e abbiamo creato occasioni ma siamo stati un po’ maltrattati dalle decisioni arbitrali - si è sfogato a fine match . Non so se fosse fallo di mano o meno, rigore o meno, ma ci hanno detto che il VAR non poteva intervenire e l’arbitro non ha rivisto. Non è stato giusto dal nostro punto di vista". Anche Youssef En-Nesyri non le manda a dire: "Gli arbitri ci hanno tolto due punti, ci hanno impedito di vincere la partita - le parole dell'attaccante a Movistar Tv -. Sergio Ramos non ha colpito con la mano e poi, nel saltare, non so se l'avversario abbia messo la mano sulle sue spalle".

La stampa spagnola: "È uno scandalo" - Le proteste del Siviglia sono sostenute dalla stampa spagnola, che ha parlato di "scandalo" e affermato che "Orsato ha rubato due punti al Siviglia". Ancora più duri i commenti sui social, secondo cui Orsato avrebbe vendicato le sconfitte di Juventus e Siviglia nella passata edizione di Europa League.

