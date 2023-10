Champions League: Icardi allunga la crisi dello United, ko anche per l’Arsenal. Bayern ok in rimonta

CHAMPIONS LEAGUE

I Red Devils sconfitti 3-2 a Old Trafford contro il Galatasaray, Gunners ribaltati 2-1 in casa del Lens

Conferme e soprese nella seconda giornata di Champions League: crolla ancora il Manchester United nel girone A, sconfitto in casa per 3-2 dal Galatasaray. La doppietta di Hojlund non basta ai Red Devils, ripresi due volte e puniti nel finale da Icardi. Bene invece il Bayern, 2-1 in rimonta in casa del Copenaghen. Nel gruppo B cade l’Arsenal, ribaltato 2-1 in casa del Lens, mentre termina 2-2 la sfida tra Psv e Siviglia.

GRUPPO A

Successo in rimonta per il Bayern Monaco, che in Danimarca piega a fatica il Copenaghen per 2-1. Dopo un primo tempo povero di emozioni, nella ripresa i padroni di casa passano clamorosamente in vantaggio con il gol di Lerager al 55’. I bavaresi faticano a reagire nell’immediato, ma al 67’ pescano l’1-1 con il solito Musiala. Nel finale gli uomini di Tuchel riescono anche a vincerla, grazie alla rete di Tel all’83’. Nell’altra gara del girone è crisi nera per il Manchester United, sconfitto ad Old Trafford per 3-2 dal Galatasaray: i Red Devils la sbloccano al 17’ con l’ex Atalanta Hojlund, ma i turchi pareggiano subito (23’) grazie a Zaha. L’attaccante danese si ripete al 67’, ma ancora una volta gli ospiti la riprendono, al 71’ con Akturkoglu. Al 77’ la squadra di ten Hag rimane in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Casemiro, ma Icardi fallisce il calcio di rigore del potenziale vantaggio. Pochi minuti più tardi l’argentino si fa perdonare, con il gol del 3-2 finale all’81’. Dopo questi risultati il Bayern vola in testa a 6 punti, seguito dal Galatasaray a 4. 1 punto per il Copenaghen, mentre lo United è ancora clamorosamente fermo a 0.

GRUPPO B

Colpo del Lens, 2-1 in casa in rimonta sull’Arsenal. I Gunners partono piuttosto bene, e al 14’ stappano la partita: palla recuperata in trequarti da Saka, che lascia a Gabriel Jesus per il diagonale perfetto dal limite dell’area. Dopo il vantaggio i londinesi si spengono un po’, e al 25’ subiscono il pareggio: Machado intercetta bene il rinvio del portiere, serve Wahi che quasi in acrobazia appoggia per il destro al volo vincente di Thomasson. Nella ripresa la squadra di Arteta preme sull’acceleratore per il nuovo vantaggio, ma nel momento migliore degli inglesi sono i Sangueoro a colpire: al 69’ assist di Frankowski per il 2-1 di Wahi. Dopo il gol subito i biancorossi partono con l’assalto per il pari, ma i francesi reggono e portano a casa la vittoria. Pazzo 2-2 invece tra Psv e Siviglia, tra gol annullati e interventi del Var: primi quarantacinque minuti senza troppe emozioni, poi nella ripresa accade di tutto. Al 53’ annullato il vantaggio andaluso di Pedrosa, che però arriva al 68’ con Gudelj. Luuk de Jong firma l’1-1 su rigore all’86’, ma meno di un minuto dopo gli ospiti tornano avanti con En-Nesyri. Nel pieno recupero gli olandesi riescono anche a pareggiarla, con il 2-2 di Teze al 96’. Il Lens vola quindi in testa al girone con 4 punti, seguito dall’Arsenal (3), poi Siviglia (2) e Psv (1).