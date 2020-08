Psg, Tuchel: "L'Atalanta ha uno stile unico, sarà dura. Se Mbappé si allena bene ci sarà"

VERSO ATALANTA-PSG

"Sarà una partita molto difficile, l'Atalanta ha uno stile unico, è complicato giocare contro di loro, hanno segnato tantissimo". Così il tecnico del Psg Thomas Tuchel alla vigilia dei quarti di Champions League contro la squadra di Gasperini. Il grosso punto di domanda della vigilia in casa dei campioni di Francia riguarda la presenza o meno di Mbappé: "Se farà un buon allenamento sarà in squadra. Per Verratti invece è ancora presto. Il Coronavirus? Non abbiamo paura, siamo tutti controllati. L'organizzazione è perfetta". Psg: Tuchel in stampelle al Da Luz

























"Dovremo dare tutto per ottenere un buon risultato e restare concentrati come lo siamo stati contro il Dortmund. Abbiamo preparato questa sfida nel migliore dei modi. Siamo fiduciosi ma è importante non esserlo troppo - ha proseguito Tuchel in conferenza stampa - Quanto è importante Mauro Icardi per questa squadra? Senza Cavani e con Mbappé non al meglio è ancora più importante. Si è integrato bene in squadra. Abbiamo tanti sudamericani in rosa e non è stato facile per lui. Non ha mai paura, è affidabile tatticamente. Può darci la spinta giusta per andare in semifinale".

Tuchel parla poi di Neymar: "Ha sempre tanta pressione intorno, non possiamo neanche immaginarcelo, ma è un ragazzo a cui piace ed è abituato a giocare così. Siamo felici di poter avere la possibilità di finire la partita con Mbappé in campo, questo può rendere felice anche Neymar. Gli piacciono le grandi partite, ama giocare e sono convinto che farà una grande gara. Sarà un giocatore chiave".