"La Roma è una squadra senza paura. Vincere sarà molto difficile, lo vedrete". Parola del tecnico del Psg Luis Enrique che ha presentato così la sfida di Champions League contro Gasperini in programma domani al Parco dei Principi.
"Sarà una partita molto diversa da quelle a cui siamo abituati - aggiunge l'ex tecnico giallorosso - complicata perché la Roma è una squadra che difende in maniera particolare. Domani vedrete le difficoltà che incontreremo, ma siamo fiduciosi di riuscire a superare il loro pressing".
Luis Enrique ricorda anche il suo periodo alla guida della formazione giallorossa (una annata, la 2011-12, chiusa al settimo posto e le critiche dei tifosi): "A Roma fu un momento importante per la mia carriera, ho ricordi belli, sempre un bel feeling con la città".
Infine il tecnico del Psg allontana ogni preoccupazione per la mancanza di alcuni giocatori chiave come Kvaratskhelia e Doué: "anche con gli infortuni la nostra rosa è forte. Mercato? Non abbiamo obblighi, affrontiamo problemi".