Psg, Pochettino: "City miglior squadra al mondo ma vogliamo vincere"

CHAMPIONS LEAGUE

Neymar in conferenza con l'allenatore: "Voglio guidare la squadra alla finale. Io sono felice qui"

Mauricio Pochettino con fiducia verso la semifinale di Champions League contro il Manchester City: "Entrambe le squadre hanno giocatori incredibili, difficili da contenere per 90 minuti. Sarà dura. Il City sta facendo un percorso fantastico. Sarà una partita difficile. Speriamo in una buona prestazione e di vincere. Questo è l'obiettivo". Il tecnico del Psg riempie di complimenti gli avversari: "Sono la migliore squadra del mondo. Hanno grandi giocatori e un ottimo staff tecnico". Getty Images

I giornalisti hanno giocato tanto sulla sfida tra i due allenatori: "Non è una battaglia personale. Sarà una sfida tra due ottime squadre. Quando si parla di Guardiola, si parla di uno dei migliori allenatori del mondo, se non il migliore. Ammiro la sua carriera, non solo i titoli ma ciò che sta costruendo. Sono un allenatore che ama il calcio, che cerca di imparare, competere e vincere. Questo é l'obiettivo di ogni club".

Il tecnico argentino continua: "Foden? Lo conosciamo molto bene. È un giocatore da tenere d'occhio. Abbiamo delle idee su come fermarlo ma è una sfida enorme, come lui ce ne sono altri bravi, da Mahrez a De Bruyne, e poi Sterling, Agüero, Gabriel Jesus...". Infine, le condizioni della squadra sono ottime: "Bernat e Alex sono fuori. Il resto è disponibile. Non sappiamo se sarà più difficile o se vinceremo. La cosa più importante sono i 180 minuti per decidere chi arriva in finale, dobbiamo essere la squadra migliore".

NEYMAR: "VOGLIO GUIDARE IL PSG IN FINALE"

"Sarà una partita difficile. È una grande squadra da affrontare. Proveremo a giocare nel miglior modo possibile. Mi sento benissimo, sono felice. Farò di tutto per guidare la squadra verso la finale". Sono queste le parole di Neymar in conferenza stampa a fianco di Pochettino. "Stiamo giocando sempre meglio. L'anno scorso abbiamo perso la finale, quest'anno faremo di tutto per vincere. Stiamo lavorando sodo per la vittoria. Ad inizio stagione ho detto che il mio obiettivo principale era la Champions League. Vogliamo davvero vincere. Abbiamo battuto il Bayern e faremo tutto ciò che è in nostro potere per battere il City. Mi sento bene. Farò tutto il possibile per vincere questa partita. Il rinnovo? Stiamo trattando, arriverà in maniera naturale. Sono felice come mai qui".