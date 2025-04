Psg, Luis Enrique: "Siamo pronti a soffrire, così si vince. Non possiamo staccare la spina in Champions£

EMERY: "VOGLIAMO FARE LA STORIA"

"Il nostro obiettivo è giocare con un piano partita forte, essere costanti e capire come andrà la partita nei 90 minuti. Quando abbiamo vinto a Bruges [negli ottavi di finale], eravamo pronti a giocare i supplementari. Il nostro piano è che se otterremo i supplementari e i calci di rigore, allora sarà fantastico". Così Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, parlando in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Psg. Sulla possibilità di schierare insieme Ollie Watkins e Marcus Rashford, Emery ha detto: "Il prossimo passo, se avrò tempo, è farli giocare insieme. Abbiamo provato con Rashford a sinistra, ma ora abbiamo scelto di schierarli entrambi come attaccanti. Questo è il prossimo passo. Voglio allenarlo, voglio provarlo, ma con il tempo a disposizione, non adesso". "Ho esperienze di rimonte. Positive e negative. Ma ora è qualcosa di diverso. Vogliamo scrivere la storia dell'Aston Villa. L'anno scorso in Conference League, quest'anno in Champions League e, si spera, negli anni a venire in Europa", ha detto il tecnico spagnolo. "Il PSG ha molta esperienza nelle partite in trasferta. Ma noi ci collegheremo ai nostri tifosi e trasmetteremo loro energia. Se faremo bene tatticamente e individualmente in campo, i tifosi aumenteranno la nostra energia e ci aiuteranno molto", ha concluso.