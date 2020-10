PSG, Kean nella storia del calcio italiano

L’inizio dell’avventura al PSG di Moise Kean è stato davvero indimenticabile. Nonostante la presenza in squadre di stelle del calibro di Icardi, Neymar e Mbappé, il giovane attaccante azzurro sta trovando il campo con discreta continuità e, dopo la doppietta in campionato nell’ultimo turno, si è ripetuto anche in Champions sul campo del Basaksehir ed è entrato di prepotenza nella storia del nostro calcio. Coi gol segnati in Turchia, infatti, l’ex Juve è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver trovato il gol nella sua prima presenza da titolare in Champions League (20 anni e 234 giorni), superando niente meno che l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni).