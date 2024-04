Psg, Donnarumma sorride: "Prima semifinale, sono contento". Luis Enrique: "Più forti, Mbappé..."

qui psg

Il portiere azzurro è al settimo cielo per la conquista della semifinale e ammette: "Quest'anno c'è più gruppo"

Gianluigi Donnarumma si prende la scena col Psg nei quarti di finale di ritorno di Champions League, con una prestazione super all'Olimpico di Montjuic di Barcellona. Anche grazie alle sue parate i francesi sono rimasti a galla e hanno trovato un successo importantissimo. Intervenuti ai microfoni di Sportmediaset, il portiere italiano è al settimo cielo: "È la prima semifinale, sono emozionato e vincere qui non era facile. Abbiamo fatto un'ottima partita, ci abbiamo creduto e l'abbiamo preparata benissimo. È andata bene. Su Lewandowski? Tutte le parate e i dettagli sono importanti, non si può sbagliare nulla perché se no ti fanno subito gol".

"Sono contento della prestazione, di andare in semifinale. Stasera me la godo, poi pensiamo al campionato" le parole di Gigio.

Un Psg che, accedendo in semifinale, è ancora in corsa per il triplete: "Ne parliamo poco, poi faremo i calcoli. Pensiamo partita dopo partita. Col Dortmund sarà una partita importante, andremo giocarcela a viso aperto". Vedi anche Champions League Champions League, Barcellona-Psg 1-4: Mbappé trascina i francesi in semifinale

Sul segreto di questo Psg ha aggiunto: "Luis Enrique sta tenendo alta l'attenzione, tatticamente prepara benissimo le partite e questo ci ha dato tanto. C'è iù gruppo, si percepisce che c'è qualcosa di diverso. Questo ti porta a raggiungere grandi obiettivi, sappiamo tutti che il gruppo fa la differenza. Quest'anno siamo un gruppo straordinario".

LUIS ENRIQUE: "FUTURO MBAPPÉ? FINCHÉ NON PARLA..."

Il tecnico del Psg Luis Enrique, in zona mista, si è presentato molto felice e soddisfatto per il risultato e la qualificazione ottenuta: "Abbiamo inziiato bene, sapevamo ci sarebbero stati tanti gol ed eravamo preparati a qualsiasi scenario. Prima del gol loro non erano andati vicini alla rete neanche una volta, ma con una giocata spettacolare hanno segnato. Noi eravamo forti, avevamo la voglia di ribaltare e ci siamo riusciti con l'espulsione. Abbiamo dominato e i tifosi possono essere orgogliosi".

"Espulsione giusta? Non lo so, non l'ho vista bene e cerco di mettermi nei panni del direttore di gara. Noi abbiamo fatto un passo avanti, nessuno ci dava per favoriti. Il caso vuole che giocheremo col Dortmund che ha vinto il nostro girone- ha sottolineato-. Giocano bene, li conosciamo e sarà una gara aperta".

L'uomo della serata è stato Kylian Mbappé, il cui futuro è ancora un rebus: "Aspettiamo che parli lui, la situazione è ancora in divenire. Finché non parla..."