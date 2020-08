Psg; anche Mbappé e Verratti convocati per il ritiro pre-Atalanta

CHAMPIONS LEAGUE

Ci sono anche Kylian Mbappé e Marco Verratti tra i 28 convocati del Psg per il pre ritiro di Faro in Portogallo, dove la squadra di Thomas Tuchel preparerà il match di Champions League contro l'Atalanta in programma mercoledì 12 agosto alle 21 a Lisbona. Il tecnico dei campioni di Francia spera dunque di recuperarli entrambi in vista dell'importante sfida dei quarti di finale contro i bergamaschi.

La presenza di Mbappé nella lista fa già gridare al miracolo. Per l'attaccante si tratterebbe di un recupero lampo dopo il brutto infortunio alla caviglia, con interessamento del legamento rimediato nella finale di Coppa di Francia contro il St. Etienne del 24 luglio scorso per l'intervento killer di Perrin. Il quotidiano francese l'Equipe, già qualche giorno fa, citando come fonte un familiare del giocatore, aveva affermato che c'era un 90% di probabilità che fosse convocato. E così è stato. Con la squadra anche Verratti, reduce problema al polpaccio dopo uno scontro in allenamento.