Psg, allarme infortuni verso l'Atalanta: anche Icardi, Kurzawa e Thiago Silva ko

Allarme infortuni in casa Paris Saint Germain verso la Champions League. Tuchel, che ha parlato di "miracolo" relativamente alla possibilità di vedere Mbappé in campo contro l'Atalanta, rischia di perdere anche Icardi, Thiago Silva e Kurzawa, usciti anzitempo dalla finale di Coppa di Lega di Francia contro il Lione. L'ex interista è stato sostituito al 58' e si è accomodato in panchina con una vistosa fasciatura alla coscia destra anche se i media francesi parlano di cambio precauzionale.