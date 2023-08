Playoff Champions League: cade il Marsiglia, bene Maccabi Haifa e Rangers

PLAYOFF CHAMPIONS

I francesi sconfitti 1-0 dal Panathinaikos, gli israeliani piegano 2-1 lo Slovan Bratislava

Nelle gara di andata del terzo turno di Playoff di Champions League cade l’Olympique Marsiglia, sconfitto 1-0 dal Panathinaikos. Dopo un primo tempo equilibrato i francesi restano in inferiorità numerica al 65’ per via dell’espulsione di Kondogbia, e capitolano all’83’ a causa del gol di Bernard. Bene invece Maccabi Haifa e Rangers. Gli israeliani vincono 2-1 in casa dello Slovan Bratislava grazie ai gol di Pierrot (5’) e Saba (15’). Nel mezzo l’autogol di Seck (12’) che tiene gli slovacchi ancora in corsa. Con lo stesso punteggio i Rangers piegano il Servette: tra le file degli scozzesi a segno Tavernier su rigore (6’) e l’ex Cremonese Dessers (15’), mentre il penalty del 2-1 di Bedia al 44’ tiene ancora in vita gli svizzeri in ottica qualificazione.

CONFERENCE LEAGUE

Nel terzo turno preliminare di Conference League finisce 1-1 la sfida tra AEK Lacerna e Maccabi Tel Aviv: vantaggio ospite al 64’ con Cohen, con il pareggio dei padroni di casa all’80’ con Faraj. Mette invece la qualificazione in cassaforte il Gent, che travolge il Pogon Szczecin 5-0: strepitosi Orban, con una tripletta (13’, 36’, 64’) e Cuypers, con una doppietta (40’, 46’).