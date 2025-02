Playoff Champions: Juve-PSV, i bianconeri cercano il primo mattoncino per gli ottavi

Due vittorie in campionato, entrambe non del tutto convincenti e nel segno di Kolo Muani, non possono bastare alla Juventus e a Thiago Motta per sentirsi definitivamente fuori dal guado della mediocrità e buttarsi a testa bassa verso il momento decisivo della stagione. Il terzetto di partite che si apre stasera alle 21 allo Stadium con il playoff di Champions contro il Psv dirà in ogni caso molto sulla stagione dei bianconeri e su quali possano essere le ambizioni della Signora da qui al termine della stagione. Il calendario, infatti, non fa sconti: Psv in casa, derby d'Italia con l'Inter sempre tra le mura amiche e, infine, trasferta a Eindhoven per guadagnarsi gli ottavi e l'elite del calcio europeo. Il tutto in una settimana o poco più, con gli uomini contati in difesa e una sola certezza: qui si fa la storia o si muore.