Ottavi di Champions League: gli accoppiamenti più probabili delle italiane

PROBABILITÀ DI SORTEGGIO

Lunedì Juventus, Napoli e Atalanta conosceranno le avversarie verso gli ottavi di Champions League. Ma se per il sorteggio di Nyon (alle ore 12 con diretta streaming su Sportmediaset.it) manca ancora qualche giorno, il gioco a incastri dei paletti regolamentari (per esempio due squadre dello stesso Paese non possono incontrarsi agli ottavi, così come due squadre che erano nello stesso girone) e delle percentuali ci dà un'idea su chi potrebbero incontrare le italiane secondo il calcolo della probabilità.

La Juventus ha il 21,67% di probabilità di pescare il Chelsea ma anche il Real Madrid (21,58%) non è distante. Tante chance pure per Tottenham (20,71%) e Borussia Dortmund (20,02%). Il Lione è quinta in questa particolare classifica (16,47%).

Il Napoli potrebbe trovare sulla sua strada Valencia (18,94%), Barcellona (18,55%) o Manchester City (18,42%). Più distanti Bayern Monaco (15,04%), Psg (14,54%) e Lipsia (14,5).

Infine, l'Atalanta: come il Napoli è più probabile il Valencia (18,94%) ma occhio a Barcellona (18,55%) e Liverpool (18,42%). Meno chance per Bayern Monaco (15,04%), Psg (15,54%) e Lipsia (14,5%).