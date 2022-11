Ottavi di Champions: gli incroci più probabili per Inter, Milan e Napoli

VERSO IL SORTEGGIO

Un algoritmo ha calcolato le probabilità degli incroci: Bayern, Chelsea, City o Tottenham per le milanesi, una tedesca per Spalletti

Un sorteggio da brividi. Lunedì alle 12 a Nyon, e in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, verranno decisi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League e Inter, Napoli e Milan conosceranno le loro avversarie. L’attesa è febbrile e tra le speranze, gli scongiuri e i sogni dei tifosi a far tremare soprattutto quelli rossonerazzurri ci pensa un algoritmo: le avversarie più probabili sono il Bayern Monaco per il Milan e Chelsea, Manchester City e Tottenham per l’Inter. Al Napoli invece dovrebbe toccare una tedesca, Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte sono le più papabili.

‘Algoritmo’ fa pensare a qualcosa di complicato, ma in realtà i calcoli non sono così difficili: ricordando che agli ottavi non si possono incontrare squadre della stessa nazione né chi è già stato avversario nella fase a gironi, e considerando che l’Inghilterra per esempio ha portato alla fase finale 4 squadre di cui una (il Liverpool) da seconda, si arriva con una certa facilità a determinare le percentuali di possibilità delle rivali di ognuna delle 16 qualificate.

La sfida più probabile in assoluto è Bayern-Liverpool, con addirittura il 37,121% di probabilità, ma come dovrebbe andare invece per le tre italiane?

Pericolo inglese per l'Inter - I nerazzurri sono quelli con il destino meno segnato, ma con ogni probabilità finiranno in Inghilterra: il Chelsea è l'incrocio più probabile con il 19,077%, ma il Manchester City e il Tottenham del loro ex allenatore Conte seguono distanziati di un soffio (18,890%). Poco più indietro il Real Madrid (14,698%), poi Porto e Benfica (14,223%).

Incubo Bayern per il Milan - Dato che i tedeschi non possono sfidare, oltre all’Inter, nessuna squadra dello stesso Paese (Dortmund, Eintracht e Lipsia), per i rossoneri le chance maggiori di scontro riguardano il Bayern Monaco (quasi 24%), ma se i tedeschi dovessero pescare il Liverpool per la squadra di Pioli ci sarebbero quasi certamente il City o il Tottenham (17,802%). Dietro le inglesi c'è il Real dell’ex Ancelotti (13,652%) e solo dopo le due portoghesi, che sarebbero le più gradite ma hanno solo il 13,397% di chance di venire accoppiate al Diavolo.

Una tedesca per il Napoli - Non potendo pescare Milan, Inter o Liverpool, per la squadra di Spalletti, che ha vinto il proprio girone, le maggiori chance di scontro riguardano le squadre tedesche: il Borussia Dortmund e l’Eintracht Francoforte hanno il 22,219% e subito dietro troviamo il Lipsia con 21,341%. Psg e Bruges (17,110%) sono le meno probabili, ma vista dalla prospettiva dei francesi quello col Napoli sarebbe il secondo incrocio più probabile dopo quello col Bayern (19,464%).

Detto che Bayern-Liverpool è l'accoppiamento più probabile, tra le sfide statisticamente meno possibili da sorteggiare ci sono invce lo scontro tra Psg e Porto e quello tra Bruges e Benfica. Ancora qualche ora di pazienza e lo sapremo con certezza.

