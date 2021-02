Neymar ultrà scatenato sul divano e sui social: a rischio multa e squalifica

TIFO ESAGERATO

Out per infortunio, il brasiliano ha tifato i compagni su Twitter esagerando un po' con i termini

Nel big match di Champions tra Psg e Barcellona in campo Neymar non c'era, ma il brasiliano ha fatto sentire la sua vicinanza ai compagni seguendo la gara dal divano e supportando la squadra sui social con commenti da capo-ultrà. Un tifo anche troppo caloroso visti i termini utilizzati dal fluoriclasse in alcuni frangenti della partita. Parole che ora potrebbero costargli addirittura una multa o una squalifica. twitter

Esaltato dalla prestazione, Neymar del resto non ha usato mezzi termini per esprimere la sua gioia incontenibile e sottolineare la prova dei compagni partecipando da remoto all'impresa. Impresa scandita ad ogni occasione da un commento colorito del brasiliano. Dalle giocate di Paredes, in stato di grazia, ai numeri di Mbappé, vero mattatore della serata. Tutto con un linguaggio a volte sopra le righe che ha attirato l'attenzione dell'Uefa. Stando al codice disciplinare, infatti, ai tesserati è sempre vietato insultare o avere dei comportamenti che violino la condotta di base. Anche online. Situazione che a questo punto potrebbe costare cara a Neymar. Se la Uefa decidesse di intervenire, il brasiliano rischierebbe infatti una multa o fino a due turni di squalifica. Il che vorrebbe dire niente ritorno degli ottavi e andata dei quarti di Champions.