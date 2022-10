Napoli, l'Ajax rifiuta lo scambio di maglie: "Nessuno le vuole?"

Ieri il Napoli ha battuto l'Ajax in Champions League con una prestazione magistrale, che però ha avuto una brutta coda negli spogliatoi. Una persona dello staff azzurro, come al solito, ha offerto agli avversari alcune maglie per avere in cambio quelle olandesi: "Sono quattro di loro, con chi capita. Se c'è Blind, sì". Un classico gesto di fair play che però l'Ajax non ha colto: pochi secondi dopo il magazziniere dei Lancieri è tornato indietro restituendo tutte le maglie azzurre. "Nessuno vuole cambiare?" chiede l'uomo del Napoli e l'olandese fa no con la testa, come si vede in un video di CalcioNapoli24.