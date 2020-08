Napoli, incubo Messi: è lui mister ottavi di finale

VERSO BARCELLONA-NAPOLI

14 partite giocate, 12 vittorie, una sola sconfitta e 19 (!!!) gol segnati. A guardare questi numeri verrebbe quasi voglia di consigliare al Napoli di evitarsi il viaggio fino a Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions League, perché questo momento della competizione è il territorio di Lionel Messi, che non fallisce mai l'appuntamento con l'anticamera dei quarti di finale: 12 qualificazioni nelle ultime 12 edizioni per il Barça (eliminato l'ultima volta dal Liverpool nel 2006-07) e una sola partita senza gol per l'argentino nelle ultime 11 partite giocate al Camp Nou.

Non c'è nulla da fare, quando finiscono i gironi la Pulce si scatena, letteralmente, e nel suo stadio sfodera prestazioni eccezionali come quella dello scorso anno: doppietta al Lione nel 5-1 per i blaugrana. Doppietta come l'anno prima nel 3-0 al Chelsea, mentre nella stagione precedente si era limitato ad un solo gol, su rigore, nel clamoroso 6-1 rifilato al Psg. Sotto i colpi del sei volte Pallone d'Oro sono caduti anche l'Arsenal (due volte), il Bayer Leverkusen (travolto addirittura con una manita in una serata storica), il Manchester City e il Milan.

I tifosi azzurri tremano, molti faranno certamente gli scongiuri, ma la squadra di Gattuso ("Marcare Messi? Magari alla playstation, quando giocavo nel Milan", ha scherzato il tecnico) riparte dalla buona prestazione della gara del San Paolo (1-1 con rete di Griezmann) e questa volta il Barcellona e Leo Messi non potranno contare sulla spinta emotiva dei 100mila del Camp Nou.

MESSI E GLI OTTAVI:

2018/19 Barcellona-Lione 5-1 (2)

2017/18 Barcellona-Chelsea 3-0 (2)

2016/17 Barcellona-Psg 6-1 (1)

2015/16 Barcellona-Arsenal 3-1 (1)

2014/15 Barcellona-Man Ciity 1-0 (-)

2013/14 Barcellona-Man City 2-1 (1)

2012/13 Barcellona-Milan 4-0 (2)

2011/12 Barcellona-Leverkusen 7-1 (5)

2010/11 Barcellona-Arsenal 3-1 (2)

2009/10 Barcellona-Stoccarda 4-0 (2)

2008/09 Barcellona-Lione 5-2 (1)

2007/08 Barcellona-celtic 1-0 (-)

