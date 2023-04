Napoli, De Laurentiis: "Osimhen non è nelle condizioni di giocare contro il Milan"

VERSO MILAN-NAPOLI

Il presidente azzurro pessimista sulle possibilità di recupero del nigeriano, che stamattina non si è allenato con il gruppo e farà nuovi esami. Spalletti ha provato Elmas prima punta

"Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona". Le parole di Aurelio De Laurentiis riportate da Repubblica ad alcuni tifosi del Napoli incontrati a Ischia non sembrano lasciare speranze sull'utilizzo del centravanti nigeriano per l'andata dei quarti di Champions League contro il Milan, ma Osimhen non vuole mancare contro i rossoneri e la sua presenza o meno con il gruppo che partirà per Milano dipende gli esami che l'attaccante sosterrà questa mattina.

Da quando è rientrato dal ritiro della Nigeria a fine marzo, il capocannoniere della Serie A non si è mai allenato con il resto del gruppo (neanche nella rifinitura di stamane) e dunque è difficile al momento ipotizzare un impiego dal primo minuto ma, come riporta Il Corriere dello Sport, solo dopo gli esami si deciderà se e come rischiare il nigeriano. La tentazione - si legge - sarebbe quella di preservarlo per la sfida di ritorno, ma una sua eventuale partenza per Milano potrebbe essere interpretata come un segnale di utilizzo part-time e potrebbe essere una bella iniezione di fiducia per la squadra.

In attesa del responso degli esami però Spalletti si cautela, vista anche l'indisponibilità di Simeone e il non brillantissimo stato di forma di Raspadori, che ieri si è allenato sul campo ma non con il resto del gruppo e anche oggi ha svolto lavoro personalizzato. In caso di contemporaneo forfait dell'azzurro e di Osimhen, il tecnico potrebbe schierare Kvaratskhelia falso nove nel tridente con Lozano e Politano, ma secondo quanto riporta Il Mattino in quel ruolo Spalletti avrebbe provato anche Elmas, al centro di un tridente completato da Lozano e Kvara.

Ancora poche ore e sapremo se Osimhen sarà partito per Milano, stasera alle 19 la conferenza di Spalletti.

