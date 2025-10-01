Logo SportMediaset
QUI NAPOLI

Napoli, Conte: "Grande risposta da tutti. De Bruyne? Ragazzo serio che si impegna..."

Il tecnico azzurro: "Devono mettersi tutti a disposizione della squadra. Le sostituzioni? Io voglio vincere e se ho bisogno di farle, le faccio..."

01 Ott 2025 - 23:46
© Getty Images

© Getty Images

Antonio Conte si gode il primo successo in questa Champions League e commenta così il 2-1 sullo Sporting Lisbona firmato Hojlund: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci ho giocato contro ai tempi del Tottenham in Champions, tanti giocatori sono ancora in squadra e secondo me è una squadra di spessore. Siamo stati molto bravi, abbiamo vinto da squadra nonostante l'emergenza, rispetto all'anno scorso è cambiata totalmente la linea difensiva. C'è stata una grandi risposta da tutti, anche da chi è entrato, da Neres a Lang a Olivera e Lucca. Dispiace aver concesso quei due gol a Milano perché potevamo fare di più, ma forse quella sconfitta ci ha dato anche quella spinta, quella carica, quella cattiveria e quell'attenzione che questa sera abbiamo avuto. Se non fossimo stati squadra sotto tutti i punti di vista, oggi sarebbe stata dura".

Caso De Bruyne
"Kevin rispetto agli altri otto acquisti viene da una realtà e da esperienze consolidate, è stato dieci anni al City e ha giocato ad altissimo livello. Quello che chiedo a tutti è di mettersi al servizio della squadra, con la giusta grinta che unita alla qualità ci permette di alzare il livello. Non ho nulla da dire a lui, che è un ragazzo serio e si impegna. Poi ovviamente ci sono le sostituzioni: io voglio vincere e se serve una sostituzione per vincere la faccio. Voglio vedere cattiveria in tutte le fasi, sia offensiva che difensiva, da tutti, nessuno escluso".

La sconfitta contro il Milan
"Ne ho parlato con i ragazzi in questi due giorni: a me la prestazione di Milano on è dispiaciuta affatto, ma i due gol che abbiamo concesso pronti-via sono due situazioni in cui potevamo fare meglio. E' inevitabile che se vai a San Siro e vai subito sotto 2-0 contro il Milan diventa difficile risalire la corrente. Rispetto all'anno scorso abbiamo comandato la partita anche in 11 contro 11: un anno fa abbiamo vinto 2-0 a San Siro, ma gran parte della partita l'avevano fatta loro. Dobbiamo avere una sana paura di prendere gol, perché è quella che ci fa correre indietro... L'immagine del secondo tempo, con Leao in ripartenza e sette giocatori che rincorrono sotto palla, è la giusta mentalità che devono avere i ragazzi".

Il ruolo di McTominay
"Penso che abbiamo due opzioni, sia quella di giocare con i quattro centrocampisti sia che il 4-3-3. Però ci deve essere sempre grande equilibrio e la voglia di andare avanti. Quando però la palla ci sorpassa dobbiamo avere la forza di tornare indietro. La strada però secondo me è tracciata a prescindere".

