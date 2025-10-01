Juve, Locatelli: "Alla fine eravamo stanchi, ci manca la gestione dei momenti"

"È stata una partita intensa. Noi nel primo tempo dovevamo fare meglio, abbiamo subito troppi contropiede. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo approcciato il secondo tempo bene, abbiamo trovato i gol, c'eravamo in campo bene, poi alla fine eravamo stanchi, ci siamo abbassati tanto e la gestione dei momenti un po' ci manca, capire quando andare su e tenerla, o andare su e cercare di concludere, sono dettagli che fanno la differenza". Così il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, a Prime Video al termine della sfida con il Villarreal. "Poi abbiamo preso un gol alla fine, veramente un peccato. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, dobbiamo ripartire da questo. Credo che la parte dei dettagli di gestire i momenti sia un percorso di maturazione che dobbiamo fare".