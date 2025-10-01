Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juve, Locatelli: "Alla fine eravamo stanchi, ci manca la gestione dei momenti"

01 Ott 2025 - 23:28

"È stata una partita intensa. Noi nel primo tempo dovevamo fare meglio, abbiamo subito troppi contropiede. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo approcciato il secondo tempo bene, abbiamo trovato i gol, c'eravamo in campo bene, poi alla fine eravamo stanchi, ci siamo abbassati tanto e la gestione dei momenti un po' ci manca, capire quando andare su e tenerla, o andare su e cercare di concludere, sono dettagli che fanno la differenza". Così il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, a Prime Video al termine della sfida con il Villarreal. "Poi abbiamo preso un gol alla fine, veramente un peccato. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, dobbiamo ripartire da questo. Credo che la parte dei dettagli di gestire i momenti sia un percorso di maturazione che dobbiamo fare".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:00
DICH PIOLI VIGILIA 1/10 DICH

Pioli: "Vogliamo arrivare fino in fondo, puntiamo sulla qualità"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

01:32
Stasera Villarreal-Juve

Stasera Villarreal-Juve

02:05
Stasera Napoli-Sporting

Stasera Napoli-Sporting

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

I più visti di Calcio

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Juve, Gatti: "Sono inc... nero, buttiamo via le partite"
23:28
Juve, Locatelli: "Alla fine eravamo stanchi, ci manca la gestione dei momenti"
23:27
Serie B, Bari: stop Vicari per lesione al muscolo retto femorale
23:24
Napoli, Hojlund: "Dovevamo dimostrare carattere, De Bruyne una leggenda"
22:46
Giroud: "Allegri ha fatto un bel lavoro, al Milan in tanti mi dicono che gli manco"