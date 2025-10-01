Logo SportMediaset
Calcio

Napoli, Hojlund: "Dovevamo dimostrare carattere, De Bruyne una leggenda"

01 Ott 2025 - 23:24
© Getty Images

© Getty Images

"L'inizio della stagione di Champions è stato difficile e abbiamo perso anche domenica col Milan. Dovevamo dimostrare il nostro carattere. Abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo, complimenti alla squadra". Così Rasmus Hojlund, artefice del successo del Napoli sullo Sporting Lisbona con una doppietta. "Abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Se ho ringraziato De Bruyne per l'assist? Certo che l'ho ringraziato, Kevin è una leggenda di questo sport, ha tantissima qualità. Ogni volta che ha la palla devo solo trovare lo spazio e so che mi metterà la palla lì. Sono davvero grato di giocare con un giocatore con questa qualità".

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Juve, Gatti: "Sono inc... nero, buttiamo via le partite"
23:28
Juve, Locatelli: "Alla fine eravamo stanchi, ci manca la gestione dei momenti"
23:27
Serie B, Bari: stop Vicari per lesione al muscolo retto femorale
23:24
Napoli, Hojlund: "Dovevamo dimostrare carattere, De Bruyne una leggenda"
22:46
Giroud: "Allegri ha fatto un bel lavoro, al Milan in tanti mi dicono che gli manco"