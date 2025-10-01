Logo SportMediaset
Giroud: "Allegri ha fatto un bel lavoro, al Milan in tanti mi dicono che gli manco"

01 Ott 2025 - 22:46
“Ho parlato con alcuni miei ex compagni. Allegri ha fatto un bel lavoro, con questo 3-5-2 i giocatori si trovano bene. Spero che loro facciano una grande stagione, una stagione migliore di quella dell’anno scorso". Olivier Giroud non ha dimenticato il Milan: "Voglio vedere il Milan in Champions o in Europa League: in bocca al lupo a tutti - ha detto l'attaccante, che giovedì con il suo Lille affronterà la Roma all'Olimpico nella seconda giornata di Europa League - Spero che vincano un trofeo". E ancora: "In Serie A ho dato del mio meglio, lo scudetto è stato spettacolare. Al Milan in tanti mi dicono che gli manco".

