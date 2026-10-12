Napoli, Allegri: "Difesa a 3 anche in Champions? Le cose ordinarie mi danno fastidio, mi piace cambiare"

"Dobbiamo cercare di fare punti perché è la seconda partita di Champions, ma non sarà di certo facile perché il Villarreal è una squadra sempre difficile da giocarci contro e lo ha dimostrato anche contro il Real Madrid. E poi ogni gara in Europa è sempre difficile". Così l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri alla vigilia della partita di Champions League contro gli spagnoli. Un match, si evince proprio dalle parole del tecnico, comunque già delicato vista la sconfitta subita nella prima giornata in casa contro l'Arsenal. Di buono, per gli azzurri, ci sono un morale tornato alto e, soprattutto, una condizione fisica decisamente migliorata rispetto a un mese fa. Nell'ultimo match di campionato il Napoli - come sperato e suggerito anche dal presidente De Laurentiis, è tornato alla difesa a 3, soluzione possibile anche in Europa: "Parlare di moduli è riduttivo, non è che bisogna essere tutti d'accordo. Io ho una rosa fatta di ottimi giocatori, con alcuni che stanno rientrando da un periodo di inattività e quindi è importante gestire il gruppo. Piano piano riavremo anche Anguissa, Olivera, Alisson Santos. Dobbiamo rimetterci in ordine. A me le cose abitudinarie danno fastidio, a me piace cambiare. A seconda di chi ho a disposizione cercherò di mettere in campo la formazione migliore e di mettere in campo i giocatori nella loro posizione migliore". Per la formazione ancora qualche dubbio: "McTominay titolare? Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no ma credo di sì. Gilmour sabato ho scelto di portarlo in panchina, perché comunque aveva giocato tante partite in nazionale. Domani dovrò valutare se preferire inizialmente lui a Lobotka. Comunque credo il favorito sia lui. In porta domani giocherà Milinkovic-Savic perché Meret è rientrato sabato dopo un infortunio e abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Io comunque sono contento di tutte e due perché hanno caratteristiche completamente diverse".