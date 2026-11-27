Il Monza e AutAcademy insieme per Natale: 24 maglie all'asta con il Calendario dell'Avvento biancorosso
Dal 1° al 24 dicembre, ogni giorno una maglia "Christmas Edition" in pezzo unico da collezione, sarà protagonista di una vendita benefica: il ricavato sosterrà progetti di inclusione lavorativa e sociale
© Ufficio Stampa
Il Monza e AutAcademy uniscono le forze per dare vita a un Calendario dell'Avvento davvero speciale, capace di coniugare la passione per il calcio, lo spirito natalizio e la solidarietà.
Dal 1° al 24 dicembre, ogni giorno verrà messa all'asta una speciale maglia ufficiale AC Monza Christmas Edition, disponibile in un unico esemplare e caratterizzata da una personalizzazione natalizia esclusiva.
24 giorni, 24 maglie, 24 pezzi unici da collezione.
Ogni maglia porterà infatti il numero corrispondente al giorno del calendario, dall'1 al 24, applicato con una speciale texture grafica natalizia. Un ulteriore elemento di esclusività: quando il numero coinciderà con quello di un calciatore della Prima Squadra, la maglia sarà anche autografata dal giocatore stesso.
Come funziona il Calendario dell'Avvento
L'iniziativa prenderà vita presso lo spazio AutAcademy di via Carlo Alberto 28/A, nel centro di Monza, che per tutto il periodo natalizio ospiterà questa speciale asta benefica.
Ogni mattina verrà svelata la maglia del giorno, esposta in vetrina all'interno di un allestimento natalizio dedicato. Per aggiudicarsela, i tifosi dovranno recarsi personalmente presso lo spazio AutAcademy e presentare un'offerta superiore a quella più alta registrata fino a quel momento.
Per partecipare è prevista una donazione minima di 15 euro, a fronte della quale ogni partecipante riceverà un gadget ufficiale AC Monza e una creazione artigianale realizzata dai ragazzi di AutAcademy.
Al termine della giornata, il partecipante che avrà presentato l'offerta più alta verrà contattato per completare l'aggiudicazione e ritirare la propria maglia Christmas Edition.
Una vera e propria caccia al pezzo da collezione, che per 24 giorni inviterà i tifosi a vivere il centro di Monza e a sostenere concretamente una causa importante.
Un Natale all'insegna dell'inclusione
L'intero ricavato dell'iniziativa sarà destinato a sostenere i progetti di AutAcademy, impresa sociale impegnata a promuovere l'autonomia e la dignità delle persone autistiche attraverso il lavoro, lo sport e la creazione di ambienti inclusivi.
Lo spazio di via Carlo Alberto rappresenta inoltre il progetto pilota di HappyPlace, il programma di AutAcademy che punta a sviluppare una rete di attività commerciali e luoghi aperti al pubblico sempre più accessibili e neuro-inclusivi.
L'obiettivo è promuovere una cultura in cui la neurodivergenza venga riconosciuta come parte integrante e preziosa della comunità, costruendo opportunità concrete di partecipazione alla vita sociale e lavorativa.
La collaborazione si inserisce in questo percorso di sensibilizzazione, che vedrà inoltre AutAcademy protagonista il prossimo 3 dicembre al Teatro Binario 7 con l'AutAcademy Summit 2026: insieme a rappresentanti di multinazionali, istituzioni e persone autistiche si offrirà uno sguardo unico sul tema ‘autismo e lavoro’.
"Portare lo sport di alto livello al fianco della neuroinclusione significa uscire definitivamente dalle logiche assistenziali e parlare il linguaggio dell'azione concreta- ha dichiarato Fabio Gadina, founder di AutAcademy - . Con questo Calendario dell'Avvento confermiamo ancora una volta come la cooperazione tra player autorevoli, club, imprese e comunità, generi un valore reale, misurabile e condiviso. È proprio questa sinergia a valorizzare e consolidare il lancio di HappyPlace, dando forza e visibilità concreta a un progetto pilota pensato per rendere i luoghi delle nostre città sempre più accessibili e aperti a tutti".
Informazioni utili
Quando: dal 1° al 24 dicembre 2026, un'asta ogni giorno, dalle 10:00 alle 19:00.
Dove: spazio AutAcademy, via Carlo Alberto 28/A, Monza.
Come partecipare: esclusivamente in presenza, con una donazione minima di 15 euro e un'offerta superiore a quella più alta del momento.
Cosa si può vincere: una delle 24 maglie AC Monza Christmas Edition, numerate da 1 a 24 e realizzate in esemplare unico.
Finalità: il ricavato sostiene i progetti di inclusione di AutAcademy.
AutAcademy AutAcademy è un'impresa sociale (ETS) che promuove l'autonomia delle persone autistiche attraverso opportunità concrete di lavoro, sport e partecipazione sociale. Attraverso i programmi HappyEnterprise e HappyPlace, supporta aziende e attività commerciali nello sviluppo di ambienti e percorsi neuro-inclusivi, trasformando la valorizzazione delle differenze in un'opportunità di crescita per tutta la comunità.