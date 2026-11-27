"Portare lo sport di alto livello al fianco della neuroinclusione significa uscire definitivamente dalle logiche assistenziali e parlare il linguaggio dell'azione concreta- ha dichiarato Fabio Gadina, founder di AutAcademy - . Con questo Calendario dell'Avvento confermiamo ancora una volta come la cooperazione tra player autorevoli, club, imprese e comunità, generi un valore reale, misurabile e condiviso. È proprio questa sinergia a valorizzare e consolidare il lancio di HappyPlace, dando forza e visibilità concreta a un progetto pilota pensato per rendere i luoghi delle nostre città sempre più accessibili e aperti a tutti".