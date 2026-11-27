"A prescindere dai risultati è una squadra con valori incredibili. Ha fatto partite in cui magari non è partita benissimo e ha dimostrato la sua forza proprio in quelle partite". Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi presenta così la sfida di domani sera a San Siro contro l'Inter. "Li vedi che quando vogliono danno un po' di gas e fare due-tre gol a tutti. Noi dovremo essere bravi a rimanere in partita, a essere coraggiosi, a far male nelle situazioni che possono essere usate proprio per far loro gol. I gol li subiscono anche loro, se ne subiscono un po' di più un motivo ci sarà. Noi dobbiamo essere bravi a fare la partita perfetta". Ostigard non ci sarà: "Non è in condizioni per giocare questa partita. Poi vedremo quella di martedì e col Torino per capire anche come recupera da questa sindrome influenzale".