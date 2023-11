Champions League, ufficiale: Milano si candida per la finale 2026 o 2027

DELIBERA APPROVATA

Il Comune ha approvato la delibera: l'assegnazione avverrà il prossimo 6 maggio

Ora è ufficiale: Milano sarà candidata a ospitare la finale di Champions League del 2026 o 2027. Il Comune ha approvato la delibera e ora attende il 6 maggio 2024, quando la Uefa assegnerà l'evento. L'intenzione di candidarsi 10 anni dopo aver ospitato l'edizione 2016 (vinta dal Real Madrid di Zidane nel derby con l'Atletico) era già stata annunciata in estate dal sindaco, Beppe Sala, ma ora ha avuto il via libera definitivo.

Il processo di candidatura, come si legge nella delibera, "prevede l’invio a Uefa, da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio a seguito degli approfondimenti con la Città Ospitante candidata, del Dossier di Candidatura, con le scadenze di seguito indicate:

- Entro il 15 novembre 2023: Preliminary Bid Dossier. Nel caso di inadeguatezza del dossier, la candidatura può essere respinta già in questa fase;

- Entro il 21 febbraio 2024: Final Bid Dossier, che conterrà ulteriori dettagli rispetto a quanto indicato nel Preliminary Bid Dossier, oltre che gli eventuali approfondimenti e chiarimenti richiesti dalla UEFA".

Già in estate la Uefa aveva reso noto di aver ricevuto dichiarazioni d'interesse da parte di 9 federazioni per ospitare le finali delle competizioni europee per club nel 2026 o 2027. Si tratta di 8 partite in tutto: le due finali di Champions, le due finali di Champions femminile, le due finali di Europa League e le due finali di Conference League. All'epoca l'unica altra città candidata insieme a Milano risultava essere Budapest.