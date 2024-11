Milan, Morata: "Grande partita ma niente fuochi d'artificio, mai avuto dubbi su Leao"

"Era una partita importante per noi, per la società e per i tifosi. Dovevamo lottare come dei leoni, oggi l'abbiamo fatto". Alvaro Morata applaude il suo Milan dopo la strepitosa vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid. "Una prestazione seria, abbiamo avuto momenti di lucidità e di sofferenza - ha detto l'attaccante spagnolo, autore del secondo gol rossonero nel 3-1 finale - Noi rimaniamo sulla stessa linea, domani sarà un altro giorno di lavoro e non dobbiamo sparare fuochi di artificio. Però siamo consapevoli dell'importanza di vincere qui".