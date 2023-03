Milan, missione Tottenham: tutto su Leao, provino per Diaz

CHAMPIONS LEAGUE

Il portoghese rientra dopo la squalifica, lo spagnolo verso il recupero

C'è un Milan con Leao e un Milan senza Leao. A Londra il portoghese ci sarà e gli occhi saranno puntati tutti su di lui. Dopo aver saltato la partita di Firenze, dove è arrivata una pesante sconfitta, per squalifica, il numero 17 è chiamato a fare la differenza in Champions League. Missione Tottenham al via con i rossoneri che ripartono dall'1-0 dell'andata e vogliono riscattarsi dopo il passo falso in campionato. Per la banda di Pioli l'Europa resta l'unica competizione in cui potersi togliere qualche soddisfazione in questa stagione.

Ci si aspetta tanto, appunto, da Rafael Leao che, con il rinnovo ancora bloccato, deve dimostrare in campo tutto il suo valore. Una notte da protagonista per ritornare a essere devastante e straripante come lo scorso anno. L'obiettivo è quello di trascinare il Milan ai quarti di Champions. Al suo fianco dovrebbe/potrebbe esserci Brahim Diaz, autore del gol all'andata, che è dato in recupero dalla lieve distorsione al ginocchio. Oggi provino decisivo per capire se lo spagnolo sarà della partita anche a Londra: se si allenerà con il gruppo la maglia da titolare sarà sua.

Contro ci sarà Antonio Conte che tornerà in panchina dopo il periodo di stop per indisposizione fisica. Spurs letteralmente in crisi sotto la guida di Stellini, il vice allenatore. Due sconfitte nelle ultime due partite contro Wolves e Sheffield United.