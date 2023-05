Milan-Inter, Brahim Diaz: "Si vedrà quali colori dominano la città"

VERSO MILAN-INTER

Il numero 10 in prestito dal Real ha parlato a Marca del derby di Champions League e anche del suo futuro in rossonero

Solo un giorno all'euroderby di Champions che da quasi tre settimane ormai sta facendo ribollire Milano e il numero 10 del Milan, Brahim Diaz, ne ha parlato nel corso di una lunga intervista a Marca: "Inter? Li abbiamo già affrontati tante volte... Sarà una partita pazzesca, con tanti duelli e dove si vedrà quali colori dominano la città. Sarà emozionante, di sicuro". In città la tensione è palpabile tra i tifosi: “Abbiamo avuto così tante 'finali' di fila che non abbiamo quasi mai avuto il tempo di pensare. Ma da quando abbiamo saputo che era l’Inter c’è un’atmosfera da derby. Si sente e la gente vuole che arrivi questo giorno. È considerata una partita molto importante, anzi due, ma questa rappresenta anche una semifinale di Champions League”.

Sulle differenze con il derby di Madrid: “Alla fine sono due derby di due grandi squadre che sono sempre abituate a vincere. A Milano, almeno, è tutto molto passionale. Il calcio è vita. Milan e Inter sono due grandi squadre che vogliono sempre di più e vogliono mostrare il petto per dire: “Io sono di questa squadra e questa squadra governa la città”.

Da sabato tutta la città discute e si interroga sulla possibile presenza in campo di Leao: "È un grande, con un fisico incredibile. A seconda del movimento che faccio, gli do la palla sul piede o nello spazio. Devi dargliela sempre, perché in gara è inarrestabile. Se è simile a Vinicius? Hanno qualcosa di simile e cioè che sono entrambi grandi giocatori, oltre al fatto che entrambi partono da sinistra".

Senza il portoghese però l'arma in più dei rossoneri potrebbe essere proprio Diaz, che sta vivendo forse la sua stagione migliore: “Ho fatto un altro passo avanti, ora sono più importante per la mia squadra, creo più occasioni, faccio più passaggi chiave, ho più fiducia. Se la partita è equilibrata, cerco di usare la mia magia per cambiarla. E quest’anno sta accadendo, anche nelle partite più importanti. Ho un impatto maggiore e sono molto più regolare”. Vedi anche Champions League Milan, Giroud carica la squadra: "Ognuno deve dare il 110%"

"Poter giocare questa semifinale di Champions League qui e ora è un sogno”, ha detto Diaz, che la giocherà con la numero 10 sulle spalle: "È qualcosa di incredibile, un onore, qualcosa di molto speciale per il valore che ha. Conosco tutti quelli che l'hanno indossata e mi riempie di orgoglio, ma mi piace anche avere quella pressione di dover fare sempre un passo in più. A Milano i 10 sono stati indossati dai Palloni d'Oro, giocatori che hanno segnato un'epoca. Per me è un onore indossare la 10 del Milan".

Probabilmente Brahim sarebbe felice di indossarla anche l'anno prossimo la 10 del Milan, dipenderà dalla trattativa con il Real Madrid, ma adesso non è li momento di pensarci, adesso c'è solo l'euroderby: "Futuro? Adesso sono concentrato sul presente con il Milan. Voglio restare al top, al cento per cento. Si avvicina una partita molto importante e ora penso solo a dare il massimo".